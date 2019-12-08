Одесский колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет

В Одессу прибыл премьер-министр.

Одесский колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет
Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу из-за пожара в колледже, в результате которого погибли 10 человек. Об этом сообщил глава Кабмина в своем телеграмм-канале.

"Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Мы обязательно разберемся. Результаты расследования - до 20 декабря. Виновные понесут наказание", - сообщил Гончарук.

По словам премьера, последняя проверка здания колледжа на пожарную безопасность состоялась пять лет назад - в июне 2014 года.

"Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это абсолютно недопустимо", - подчеркнул премьер.

Также Гончарук сообщил, что по поручению президента до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

Напомним, что утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

Всего из под завалов достали десять тел. Опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук.

Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

8 декабря в Украине объявлен национальный траур по погибшим.

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