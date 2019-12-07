Умер актер Рон Либман, игравший отца Рэйчел в "Друзьях"

Ему было 82 года.

В пятницу, 6 декабря, в Нью-Йорке умер американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, игравший отца Рэйчел Грин в ситкоме "Друзья".

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на агента Либмана. По неофициальной информации, причиной смерти стало воспаление легких.

За свою 60-летнюю карьеру Либман сыграл большое количество как драматических, так и комедийных ролей. В частности, он играл в таких известных фильмах, как "Норма Рэй" (1979) и "Бойня номер пять" (1972).

В 1979 году Либман получил премию "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале "Кац", а в 1993 году - театральную премию "Тони" за роль в постановке "Ангелы в Америке".

В 1996-2004 годах снялся в четырех эпизодах сериала "Друзья", а в 2006 году - в трех эпизодах "Клана Сопрано".