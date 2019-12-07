В больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледже

Количество жертв выросло до восьми человек.

Вечером 7 декабря в Одессе умер спасатель Сергей Шатохин, который в среду упал с большой высоты во время тушения пожара в здании на Троицкой.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций.

"Только что в больнице погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы.Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", - говорится в фейсбуке Куцого.

Спасатель стал восьмой жертвой этого пожара.

Фото: pushkinska.net Сергей Шатохин

Шатохин сорвался с лестницы на уровне третьего этажа, после того, как на него упала прыгнувшая в окно Ксения Бабенко. Девушка стала первой жертвой пожара. В пятницу, 6 декабря, ее похоронили в родном селе Килийского района.

Напомним, что утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

В момент возникновения пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.

По состоянию на 7 декабря, установлены личности троих из семи погибших при пожаре: 16-летней Ксении Бабенко (она скончалась в больнице), преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк, секретаря колледжа 56-летней Марины Коваль.