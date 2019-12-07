Полиция установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже

Имен пока не называют.

Полиция установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже
Фото: dumskaya.net

Полиция установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет во время брифинга в субботу, передает Интерфакс-Украина.

"По результатам проведенных следственных действий готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - заявил Шайхет.

Он также отметил, что в настоящее время правоохранители допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз.

Начиная с 5 декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в среду утром на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

В момент возникновения пожара в учебном заведении было 35 преподавателей и 176 студентов.

По состоянию на 7 декабря, установлены личности троих из пяти погибших при пожаре: 16-летней Ксении Бабенко, преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк, секретаря колледжа 56-летней Марины Коваль.

10 человек находятся в больницах, судьба 11 людей остается неизвестной.

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