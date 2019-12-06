18 пострадавших при пожаре в Одессе уже выписаны из больниц

В стационарах больниц Одессы находятся еще 11 пострадавших.

18 пострадавших при пожаре в Одессе уже выписаны из больниц
Фото: Думская

18 пострадавших в результате пожара в здании одесского колледжа уже выписаны из больниц.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По состоянию на 17:00 6 декабря в стационарах больниц Одессы находятся 11 пострадавших.

Среди них - шестеро сотрудников ГУ ГосЧС в Одесской области, а также трое студентов и двое сотрудников колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщалось, количество погибших в одесском пожаре возросло до пяти. Пропавшими безвести числятся еще 10 человек.

Напомним, пожар возник утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержалиГрабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали
Подозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДАПодозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДА
Полиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИПолиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИ
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селеВ Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
УПЦ МП подтвердила наркозависимость задержанного священникаУПЦ МП подтвердила наркозависимость задержанного священника
Блок рекламы


Похожие новости
Количество погибших в одесском пожаре возросло до пятиКоличество погибших в одесском пожаре возросло до пяти
Из-под завалов в Одессе извлекли тело третьей погибшейИз-под завалов в Одессе извлекли тело третьей погибшей
Из-за пожара в Одессе пропавшими считаются 14 человекИз-за пожара в Одессе пропавшими считаются 14 человек
При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 26 человек пострадали (обновлено)При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 26 человек пострадали (обновлено)
При пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадалиПри пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадали
В Одессе патрульный пострадал при попытке задержать сбежавшего из психбольницыВ Одессе патрульный пострадал при попытке задержать сбежавшего из психбольницы
Из-за аварии танкера в Одессе концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 90 разИз-за аварии танкера в Одессе концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз
В Украине впервые провели пересадку почки в районной больнице
В Одессе горела гостиница, пострадавших нетВ Одессе горела гостиница, пострадавших нет
В подъезде жилого дома во Львовской области взорвалась граната, пострадавших нетВ подъезде жилого дома во Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет
Последние новости
Подгружаем последние новости