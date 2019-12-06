Пятерых львов из бердянского зоопарка переправят в африканский спецприют

Пятерых львов, которые содержаться в бердянском зоопарке "Сафари", 9 декабря направят в приют для хищников Love Lions Alive в Южной Африке. Об этом сообщило Минэнерго на фейсбуке.

В Африку направят четырех самок и одного самца.

Чтобы отправить хищников в Африку, владельцы зоопарка обращались в благотворительный фонд "Международная организация Лоренса Энтони", которая занимается спасением диких животных из цирков и частных зоопарков.

Эти львы родились в Бердянском зоопарке приблизительно полтора года назад. Передать животных в ЮАР решили в июне 2019 года. Из-за многочисленных эпидемий и браконьеров кошачьих хищников в Южной Африке уменьшилось настолько, что волонтеры вынуждены обращаться в зоопарки Европы с просьбой помочь восстановить популяцию животных.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что Венгрия передала Николаевскому зоопарку двух слонов. Передача животных состоялась по Европейской программе сохранения и размножения редких видов животных.

Согласно сообщению, местом рождения обоих слонов является Ганноверский зоопарк, но последнее время они жили в зоопарках Венгрии: городах Сегеда и Веспрема. Слон по имени Шанти родился 6 мая 2008 года, а Динкар 6 августа 2010. Животных в Николаев сопровождали директора этих зоопарков и киперы.