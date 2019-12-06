Из-под завалов в Одессе извлекли тело третьей погибшей

12 человек числятся пропавшими без вести.

Из-под завалов в Одессе извлекли тело третьей погибшей
Фото: dsns.gov.ua

Спасатели извлекли тело еще одной погибшей из-под завалов в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщила "Думская".

"Тело еще одного погибшего человека достали из-под завалов в сгоревшем доме №25 на Троицкой. По данным полиции, это женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 15:30 пятницы в результате пожара погибли три человека. Еще 12 числятся пропавшими без вести.

Напомним, в среду утром на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В результате пожара погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко, а также преподавательница Анна Бортюк - о ее гибели сообщили еще в первый день, но тогда информация не подтвердилась.

Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р. Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

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