В Киеве мужчина пригласил девушку к себе домой и показал ей тело убитой бабушки

Девушке удалось сбежать и вызвать полицию.

?В Киеве мужчина пригласил девушку к себе домой и показал ей тело убитой бабушки
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 23-летний мужчина пригласил в гости женщину, с которой познакомился на сайте знакомств, начал ей угрожать и показал тело бабушки, которую задушил.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в квартире ее знакомого на улице Зодчих находится пожилая женщина без признаков жизни. На место прибыла следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи, которые констатировали смерть погибшей.

Оперуполномоченный Святошинского управления Игорь Стасюк рассказал, что заявительница познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и тот пригласил ее в гости. В квартире парень начал угрожать ей убийством и показал тело убитой пенсионерки в шкафу. Однако, женщине удалось убежать из квартиры и вызвать полицию.

"По указанному заявительницей адресу полицейские обнаружили тело 82-летней хозяйки квартиры. У погибшей на голове был полиэтиленовый пакет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы задержали злоумышленника в собственной квартире на улице Якуба Коласа. Предварительно - смерть женщины наступила в результате удушения", - сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 23-летний киевлянин, ранее судимый за угон автомобиля. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство.

Напомним, ранее полиция завершила расследование убийства ювелира Сергея Киселева в Киеве.

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