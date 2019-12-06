Полиция раскрыла нападение на семейную пару под Киевом, один из задержанных - член ИГИЛ

Всего были задержаны четыре иностранца.

Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару в селе Андреевка Киевской области, в результате которого скончался мужчина.

Задержаны четыре иностранца, один из них разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ и был осужден к 12 годам лишения воли, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что для поимки подозреваемых следственные действия проводились сразу в пяти регионах Украины. В пресс-службе полиции добавили, что задержаны граждане Кыргызстана и Таджикистана, правоохранители уведомили посольства этих стран.

Фото: #facebook#.com/profile.php?id=100039590617894

У задержанных изъяли вещественные доказательства и взрывчатку. Уточняется, что преступление было совершено 21 ноября - злоумышленники напали на пожилую супружескую пару, избили их, отобрали 600 гривен и украшения, после чего скрылись. От полученных травм 69-летний пострадавший умер.

Напомним, в ноябре в Украине полиция задержала несколько причастных к ИГИЛ лиц. Под Киевом Служба безопасности Украины сообщила о поимке командира террористической организации ИГИЛ Аль Бара Шишани.

В Житомире задержали гражданина РоSSийской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ.