На Виноградаре в Киеве протестующие снесли забор строительства многоэтажки

Местные жители выступают за сохранение парка "Горка Кристера".

Вечером 5 декабря в Киеве жители Виноградаря, которые выступают против уничтожения парка "Горка Кристера", снесли забор строительства многоэтажки, которое они считают незаконным.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Как сообщает корреспондент LB.ua, на месте строительства многоэтажки собралось около полторы сотни местных жителей. Представителей партийных или каких-либо общественных организаций не было.

В течение всего дня протестующих против строительства запугивали "титушки". Но вечером, увидев большое количество людей и журналистов, они спрятались.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Полиция сначала пыталась защитить ограждение, но людей это не остановило. Забор был полностью демонтирован, хотя застройщик обнес его колючей проволокой и перевязал стальными тросами. Не спасло его и большое количество солидола, которым, по словам местных жителей, забор смазали "титушки".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Новая высотка должна появиться по адресу Вышгородская, 47ж. Застройщик - компания "Будинвест КМ".

Напомним, 29 ноября жители киевских Позняков снесли забор скандального строительства на ул. Ревуцкого.

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