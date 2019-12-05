В Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, погиб один человек

По предварительной информации, он пытался разобрать взрывное устройство.

В Ирпене Киевской области в многоэтажном жилом доме произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб один человек.

Его тело с множественными повреждениями нашли соседи по девятиэтажке, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"Установлено, что это житель этого дома, который пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего он сработал", - добавили правоохранители.

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Напомним, в Киеве на улице Олеся Гончара около 23:00 21 ноября произошел взрыв в подъезде жилого дома. Никто не пострадал, но было повреждено здание.