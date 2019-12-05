Спасатели начали разбирать завалы в сгоревшем одесском колледже

Здание, возможно удастся сохранить, но есть риск обрушения стен.

Спасатели начали разбирать завалы в сгоревшем одесском колледже
Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Спасатели начали разбирать завалы сгоревшего учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Сейчас отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов. Пока разбирают каменные глыбы у входа", - написал он.

Глав ОГА отметил, что к процессу ликвидации последствий пожара привлечены эксперты из Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Предварительно они сообщили, что здание сохранить можно, но есть риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждение и узнают, можно ли зайти внутрь. Также к работам привлечена бригаду быстрого реагирования Красного креста.

Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Куцый добавил, что специальный отряд спасательно-поисковой службы на кране поднялся на крышу здания. Затем спасатели спустятся внутрь колледжа для поисков людей.

Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Напомним, пожар возник утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Сначала спасатели говорили, что горели около 700 кв. метров, потом - 1000 кв. метров, а к 12:10 площадь пожара выросла до 2000 кв. метров. Также сообщалось об угрозе обрушения конструкций и распространения огня.

В результате пожара погибла студентка, еще 27 человек пострадали (из них 13 подростков и семеро сотрудников ГосЧС). Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р. Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

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