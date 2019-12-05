В Украине отменили концерты роSSийской блатной группы "Воровайки"
Выступления были анонсированы в Киеве, Харькове и Одессе.
Международный центр культуры и искусств "Жовтневый палац" отказался подписывать договор с организаторами концерта роSSийской блатной группы "Воровайки".
Об этом говорится в заявлении "Жовтневого палаца", опубликованном в фейсбуке.
"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор.", - говорится в заявлении.
На сайтах по продаже билетов на концерт "Вороваек" в Киеве сообщается о приостановке продаж. Также исчезла информация о билетах на концерт в Одессе.
Харьковский национальный академический театр оперы и балета, где был анонсирован концерт, также сообщил об отмене мероприятия.
"Уважаемые зрители! В связи с распространением фейковых новостей о выступлениях роSSийской группы "Воровайки" на сцене ХНАТОБ/СхідОпера, дирекция театра опровергает наличие договорных отношений с организаторами этих гастролей и заявляет, что не имеет намерений их допустить," - сообщается на сайте ХНАТОБ.
Напомним, роSSийская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Это вызвало возмущение у пользователей соцсетей, которые напомнили, что среди популярных песен группы, кроме тюремной "лирики" - тексты об аннексированном Крыме, "великой РоSSии" и оскорбления в сторону украинцев.
Например, в одной из песен "Вороваек" поется:
"Курица - не птица, х..хлы - не заграница
Крым теперь ночами Порошенко снится
Курица - не птица, х..хлы - не заграница
Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица
Севастополь славный, колыбель для флота
Защищали город воины и босота
Смелости нам хватит, хватит интересу
Если будет надо, заберем Одессу".