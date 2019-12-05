Житель Львова, задержанный за кражу, сбежал из отделения с оружием полицейского

Мужчину удалось задержать, пистолет вернули.

Житель Львова, задержанный за кражу, сбежал из отделения с оружием полицейского
Фото: varianty.lviv.ua

В четверг из Лычаковского отделения полиции во Львове сбежал 48-летний мужчина, которого задержали по подозрению в краже. При этом он прихватил электронный ключ от райотдела и табельное оружие одного из полицейских.

Об этом говорится на сайте полиции.

В полиции не разглашают времени и обстоятельств побега, но отмечают, что беглеца задержали около 4:25 в рамках полицейской операции, которую объявили на территории Львова и области.

Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.262 (кража оружия) и ч.3 ст.357 (кража документов) Уголовного кодекса.

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