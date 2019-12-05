Полиция завершила расследование убийства ювелира Киселева в Киеве

Подозреваемые - бывший полицейский и сотрудник СБУ.

Полиция завершила расследование убийства ювелира Киселева в Киеве
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следственное управление киевской полиции завершило расследование убийства Сергея Киселева, которое произошло 5 марта на улице Флоренции в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе следствия полицейские установили, что преступление тщательно готовилось. Подозреваемые принимали меры конспирации, следили за жертвой, изучали образ жизни мужчины и маршруты передвижения.

5 марта 2019 года они подстерегли ювелира возле жилого дома на улице Флоренции. Один из подозреваемых сел в автомобиль предпринимателя и, угрожая пистолетом, потребовал отдать драгоценности. Когда ювелир начал сопротивляться, его застрелили. Место преступления подозреваемые покинули ни с чем.

Через месяц, 13 апреля, подозреваемые попробовали напасть на родственников предпринимателя. Во время приготовления к преступлению они были задержаны. В ходе обысков у них нашли пистолет с глушителем и патронами, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства.

Выяснилось, что один подозреваемый - бывший полицейский, другой - действующий сотрудник СБУ.

Они могут быть причастны к еще нескольким разбойным нападениям, которые произошли в 2017-2018 годах.

В настоящее время подозреваемым и их защитникам открыли материалы уголовного производства, потом обвинительный акт будет направлен в суд. Подозреваемые арестованы.

Им вменяют п.6 ч.2 ст.115 (убийство), ч.1 ст.14 ч.5 ст.185 (подготовка к краже), ч.4 ст.187 (разбой), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ст.257 (бандитизм).

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