Полиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИ

Правоохранители вышли на заказчика убийства Вячеслава Соболева, вместо которого застрелили его трехлетнего ребенка. Об этом сообщил источник "УП" в правоохранительных органах.

По информации собеседника, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

Сегодня, 4 декабря подозреваемых арестовали на два месяца без права внесения залога.