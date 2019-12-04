В психоневрологическом интернате Днепропетровской области жестоко издевались над подопечными

Работники одного из департаментов Омбудсмана вместе с общественными мониторами во время визита в Стародобровольский психоневрологический интернат, зафиксировали факты жестокого обращения, издевательства, а также унижения чести и достоинства подопечных. Об этом сообщается на сайте Обмудсмана.

Заведение рассчитано на 306 коек, однако в день визита в интернате находилась 321 человек.

Мониторинговая группа обнаружила два помещения, в которых установлены решетки на окнах и дверях. Во время опроса подопечные утверждали, что их закрывали в этих помещениях в одиночку и ограничивали их в движении.

Подопечные также рассказали, что санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита обнаружили мужчину, у которого была гематома на лбу и синяки под глазами. Он сказал, что эти травмы нанес ему санитар.

"Другой шокирующей информацией были жалобы подопечных о принуждении их к вступлению в половые связи с группой лиц из числа подопечных, которые осуществляют контроль над другими подопечными",- отмечается в сообщении.

Кроме того, в отделении на 47 лежачих больных, которые не могут себя самостоятельно обслуживать, на смене работают только две санитарки. Они физически не могут накормить всех подопечных одновременно, поэтому прием пищи растягивается на часы. А некоторые подопечные, лежащие на полу, там и едят.

В этом же отделении установлено, что к людям применяется мягкая фиксация верхней части тела и рук за спиной. Это является нарушением всех требований национального и международного законодательства по применению физического ограничения к лицам с психическими расстройствами. «Длительное физическое ограничение в указанных выше условиях можно расценивать как пытки», - подчеркивается на сайте Омбудсмана.

Выявлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи: начиная с 2013 года подопечные не проходили ежегодные медосмотры; в историях болезней отсутствуют записи по изменению режима содержания подопечных - о случаях травматизма и оказания первой медицинской помощи.

Во время фиксации нарушений уголовного характера, мониторинговая группа вызвала полицию. Соответствующее обращение подано также в Днепропетровскую областную прокуратуру.

Напомним, сегодня, 4 декабря уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к осужденному в РФ активисту "Автомайдана" Владимиру Якименко применяют физическое насилие в колонии и отказывают в оказании медпомощи.

Якименко под давлением заставили подписать отказ от полного медобследования. Кроме того, работники колонии бьют украинца по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться догола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

Якименко не обеспечен одеждой по сезону и обувью по размеру, что привело к травмам ног. Его жена передавала ему посылку с теплыми вещами и лекарствами, но в колонии ее не приняли.