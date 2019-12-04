Суд арестовал без права залога мужчину, подозреваемого в убийстве трехлетнего мальчика

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога одного из подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В Шевченковском районном суде в эти минуты продолжается заседание по избранию меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика. Он, по версии следствия, совершил смертельный выстрел. Позиция прокурора бескомпромиссная - содержание под стражей без залога", - написала она.

По состоянию на 12:50 суд удалился в совещательную комнату.

Максимец также отметила, что заседание проходит в закрытом режиме.

"Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности", - пояснила пресс-секретарь.

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.

По данным СМИ , магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.