В Киеве трое в масках ограбили мужчину, объявлен розыск

Они подбежали к его машине и угрожали ножом.

В Киеве полиция разыскивает троих неизвестных, которые в масках напали на мужчину в Голосеевском районе и, угрожая ему ножом, отобрали сумку с деньгами.

После этого они скрылись на автомобиле, сообщили на странице столичной полиции в Facebook. Заявитель уточнил, что нападение произошло на улице Ломоносова.

Он вместе со своей знакомой сидел в авто, к ним подбежали мужчины в масках и прокололи переднее колесо. После этого они пригрозили ему ножом и отобрали сумку.

"Введена специальная полицейская операция для установления лиц, причастных к преступлению, и их задержания", - уточнил начальник районного управления полиции Олег Волошин.