В Киевской области ученики распылили газ в школе

В городе Буча Киевской области два ученика во время словесной перепалки на перерыве в школе распылили газовые баллончики. На плохое самочувствие пожаловались 15 учеников, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

Всех их доправили в больницу, у некоторых детей диагностировали ожоги глаз, но в госпитализации они не нуждались.

"Администрация школы освободила 3 этаж, где произошло распыление, детей перевели учиться в классы на нижних этажах, эвакуация не проводилась, учебный процесс не прекращался", - добавили правоохранители.

Полиция установила, что газовые баллончики "Терен-4" в школу принесли ученики 9-го класса. Их через интернет купил старший знакомый школьников.

Фото: #facebook#.com/pol.kyivregion Баллончики купил старший товарищ учеников

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 - умышленное легкое телесное повреждение.

Фото: #facebook#.com/pol.kyivregion

Напомним, 10 сентября в одной из черкасских школ ученик в столовой распылил газ из баллончика. 20 детей были госпитализированы в областную детскую больницу, учебный процесс приостанавливали.

Спустя 3 дня в Мукачево Закарпатской области произошло массовое отравление детей в школе, три ребенка попали в реанимацию. По предварительной информации полиции, дети отравились газом из баллончика. По показаниям, которые предоставили полиции в школе, дети почувствовали резкий запах, после чего им стало плохо.