В Киеве установили 2,5 тыс. контейнеров для сортировки мусора

КГГА представила отчет за 2019 год.

В Киеве установили 2,5 тыс. контейнеров для сортировки мусора
Фото: kyivcity.gov.ua

За последний год в Киеве установили 2,5 тысяч контейнеров для сортировки мусора.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на презентации отчета Киевской городской государственной администрации за 2019 год.

"Начата раздельная сортировка мусора. Установлены 2,5 тыс. контейнеров для твердых отходов - стекла, бумаги", - рассказал Кличко.

Мэр также отметил, что на следующий год запланировано строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия".

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"На 2020-й год мы запланировали начать строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия". Общая стоимость работ в следующем году составит 420 млн гривен. Эта система позволит в пять раз снизить уровень загрязняющих веществ и достичь европейских экологических стандартов на заводе", - сказал мэр.

Напомним, в 2015 году стартовал проект "Украина без мусора", целью которого является - помочь жителям Киева научиться сортировать мусор и справиться с проблемой мусора. В 2017 году открылись сортировочные станции.

В мае этого года организация "Украина без мусора" повысила свои расценки на сортировку мусора на киевских станциях. Дело в том, что частное предприятие физически не справляется с потоком бумаги, стекла и пластика, который к нему поступает. Стоимость пакета для сжигания теперь составляет 100 гривен (за большой на 120 литров) и 50 гривен (за маленький до 120 литров).

Ранее также сообщалось, что в Киеве построят первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев.

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