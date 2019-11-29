В Киеве на Крещатике ограбили офис Союза журналистов

Воры вскрыли сейф в кабинете главы НСЖУ.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В Киеве на Крещатике ограбили офис Национального союза журналистов.

Об этом сообщил его председатель Сергей Тимоленко.

"Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли ли документы и ценные вещи - еще выясняем", - написал Томиленко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что НСЖУ по состоянию на начало 2017 года объединяла более 19 тыс. журналистов во всех регионах Украины.

Ее офис находится на улице Крещатик, 27а.

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