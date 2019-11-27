В Светловодске восстанавливают теплоснабжение

В городе уже началось подключение микрорайонов и отдельных домов

В Светловодске восстанавливают теплоснабжение
Фото: moygrad.kiev.ua

В городе Светловодск в Кировоградской области восстанавливают теплоснабжение после прорыва трубопровода, когда 13 тысяч людей остались без отопления. Об этом на фейсбуке сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.

"В Светловодскеремонтные бригады завершают ремонт аварийных участков на магистральных теплосетях и устранение локальных порывов", - написал Балонь.

Он подчеркнул, что в городе уже началось подключение микрорайонов и отдельных домов к сети теплоснабжения.

Напомним, долг предприятия "Светловодскбыт" составляет более 50 млн гривен. Прокуратура сообщала, что должностные лица предприятия совершили ненадлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей, что повлекло тяжкие последствия в виде прорыва трубопровода.

Ранее Кабмин отстранил от выполнения обязанностей руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) из-за задержки отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области.

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