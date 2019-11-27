Правоохранители разоблачили масштабный наркосиндикат на 25 миллионов гривен

Один из организаторов наркобизнеса - действующий депутат объединенной территориальной общины.

В результате масштабной спецоперации, правоохранители разоблачили синдикат наркоторговцев, а также изъяла наркотиков на 25 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: facebook/Національна поліція України

"Правоохранители проводят спецоперацию, в которой задействовано почти пол тысячи сотрудников полиции и прокуратуры" - сказано в сообщении.

На данный момент задержано двое организаторов и 17 участников группировки. Один из организаторов - действующий депутат объединенной территориальной общины.

Фото: facebook/Національна поліція України

Фото: facebook/Національна поліція України

Отмечается, что для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности наркосиндиката, существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, «химики», «финансисты», обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, «курьеры», «закладчики» и другие.

Наркотики сбывали как в областных и крупных районных центрах Украины (более 100 населенных пунктов), так и за ее пределы - на территории Молдовы и Беларуси. По этому делу провоохранители из Беларуси задержали еще двух участников этой организации.

Фото: facebook/Національна поліція України

В целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек - жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет. Оперативники также установили места нахождения пяти накролабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить «товар».

Фото: facebook/Національна поліція України
Фото: facebook/Національна поліція України

По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было продано наркотиков и психотропов почти на 21 миллион гривен.

По результатам проведения почти 100 одновременных обысков, полицейские изъяли более 46 кг наркотиков и психотропов, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 миллионов гривен. Кроме этого, изъято 24 тыс. долларов США, 1100 евро и 38 600 гривен, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, «черновые» записи с данными о «движении» наркотиков, дилеров, «клиентуру»и должников, а также 6 автомобилей премиум-класса.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили закладчика, который организовал у себя в квартире склад для хранения наркотиков.

Во время обысков правоохранители изъяли килограмм амфетамина, 3 кг психотропного вещества PVP, 150 гр мефидрона, около 500 таблеток экстази, 100 гр МДМА, около 2 кг каннабиса, а также ЛСД, кокаин, галлюциногены и т.д.. Стоимость изъятого на "черном" рынке составляет около пяти миллионов гривен.

Также в ноябре этого года СБУ пресекла деятельность двух жителей Кривого Рога, которые занимались доставкой марихуаны в РФ с помощью дронов. Их задержали возле госграницы в Сумской области во время очередного «воздушного сообщения»: в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны.

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