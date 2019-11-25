В Киевской области мужчина похитил и пытал вероятного любовника жены

Он бил его деревянной битой и жег ноги газовой лампой.

В Переяслав-Хмельницком Киевской области мужчина похитил и несколько часов пытал вероятного любовника своей супруги. Преступление он совершил вместе со своими товарищами, которые напали на 38-летнего местного жителя, избили его, надели на руки наручники, а на голову - пакет, и погрузили в багажник авто.

После этого один из нападавших продолжил его избивать, бил деревянной битой по голове и жег газовой лампой ноги, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Издевательства продолжались почти три часа. После этого заложника отпустили домой. Пострадавший обратился в полицию", - уточнили правоохранители.

Фото: kv.npu.gov.ua В Киевской области мужчина пытал вероятного любовника своей супруги

Полицейские установили и задержали злоумышленника - 43-летнего мужчину. Ему объявили подозрение в похищении и пытках человека, остальные участники нападения устанавливаются. Задержанному суд установил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потерпевший с многочисленными травмами находится на лечении.