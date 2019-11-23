В Запорожской области задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции

40-летнему "минеру" грозит уголовная ответственность.

?В Запорожской области задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожской области задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции в поселке Бильмак.

Об этом говорится на сайте облуправления полиции.

В пятницу, 22 ноября, в колл-центр Службы безопасности Украины поступил анонимный звонок с угрозой взорвать помещение Бильмацкого отделения.

Вскоре было установлено, что звонок сделал 40-летний житель соседнего села Благовещенка.

Его телефон, с которого был сделан звонок, изъяли.

Открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, что 14 ноября стало известно о том, что в Киеве к шести годам лишения свободы приговорили мужчину, который совершил ложное сообщение о минировании станции метро "Гидропарк". Раньше он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

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