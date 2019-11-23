В Запорожской области задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции в поселке Бильмак.

Об этом говорится на сайте облуправления полиции.

В пятницу, 22 ноября, в колл-центр Службы безопасности Украины поступил анонимный звонок с угрозой взорвать помещение Бильмацкого отделения.

Вскоре было установлено, что звонок сделал 40-летний житель соседнего села Благовещенка.

Его телефон, с которого был сделан звонок, изъяли.

Открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).