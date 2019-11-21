В Харькове задержали злоумышленника, который выманил у пенсионера более миллиона гривен

Он позвонит пострадавшему и заявил, что его дочь якобы сбила человека насмерть.

В Харькове задержали злоумышленника, который выманил у пенсионера более миллиона гривен
Фото: ТСН

В Харькове на 60 суток арестовали подозреваемого, который обманул и выманил у пенсионера более миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Харьковской области.

8 ноября около 20:30 на городской телефон 81-летнего мужчины позвонил неизвестный. Он сказал, что дочь потерпевшего якобы сбила человека, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Для его «лечения» пенсионер передал неизвестному 17 тыс. долларов. Менее чем через час заявителю снова позвонили и сказали, что «пострадавший» в ДТП погиб и нужны еще деньги, чтобы дочь пенсионера не привлекли к уголовной ответственности.

После этого пострадавший передал злоумышленнику еще 5400 долларов, 7 тыс. евро та 37 тыс. гривен.

Таким образом, телефонный мошенник завладел деньгами пенсионера на общую сумму 1 109 368 гривен.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, неоднократно ране судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.

Следователем Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в начале ноября в Харькове задержали 23-летнего сотрудника полиции, который со знакомым избил мужчину, забрал его золотую цепочку и сумку с личными вещами.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Бельгии зафиксировали первую смерть от курения электронных сигаретВ Бельгии зафиксировали первую смерть от курения электронных сигарет
В Киеве задержали группу липовых коллекторовВ Киеве задержали группу липовых коллекторов
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человекВ Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
Скончалась известный украинский балетмейстер Анико РехвиашвилиСкончалась известный украинский балетмейстер Анико Рехвиашвили
Во Франции сильные снегопады обесточили 300 тыс. домовВо Франции сильные снегопады обесточили 300 тыс. домов
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове соседи призывника избили сотрудника военкомата, который принес повесткуВо Львове соседи призывника избили сотрудника военкомата, который принес повестку
Госпогранслужба задержала иностранца в церковной рясе, который в розыске ИнтерполаГоспогранслужба задержала иностранца в церковной рясе, который в розыске Интерпола
В Киеве задержали группу липовых коллекторовВ Киеве задержали группу липовых коллекторов
В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станцииВ Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции
В Харькове "минировали" три судаВ Харькове "минировали" три суда
В Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочкуВ Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку
На балконе жилого дома в Харькове 23-летний мужчина погиб, подорвавшись на гранатеНа балконе жилого дома в Харькове 23-летний мужчина погиб, подорвавшись на гранате
В Киеве задержали людей, которые пытались выселить жителей общежитияВ Киеве задержали людей, которые пытались выселить жителей общежития
Конфликт у спортивного клуба в Харькове закончился стрельбой, есть пострадавшийКонфликт у спортивного клуба в Харькове закончился стрельбой, есть пострадавший
В Киеве задержали следователя Нацполиции при получении $3 тыс. взяткиВ Киеве задержали следователя Нацполиции при получении $3 тыс. взятки
Последние новости
Подгружаем последние новости