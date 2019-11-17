Скончалась известный украинский балетмейстер Анико Рехвиашвили

Хореограф тяжело болела.

Скончалась известный украинский балетмейстер Анико Рехвиашвили
Анико Рехвиашвили
Фото: https://project.weekend.today/

На 56-м году жизни скончалась руководитель балета Национального театра оперы и балета Украины, известный балетмейстер Анико Рехвиашвили. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе театра.

«Она тяжело болела. Даже на выходила на работу с начала театрального сезона. 12 декабря Анико исполнилось бы 56 лет», - говорится в сообщении.

Анико Рехвиашвили закончила хореографическую студию Государственного академического ансамбля танца Украины им. П. П. Вирского (1982), хореографическое отделение Киевского института культуры (1990).

Была организатором, художественным руководителем и балетмейстером балетного театра "Анико балет" (1995). С 1996 года заведовала кафедрой современной классической хореографии Национального университета культуры и искусств.

Среди хореографических постановок Рехвиашвили: «Болеро», «Четыре поцелуи», «Страсть», «Времена года», «Итальянский альбом», «Неоконченная исповедь».

На сцене Национальной оперы Украины поставила балеты «Венский вальс», «Даниэла», «Дама с камелиями», «Дафнис и Хлоя», «Снежная королева», «Ночи в садах Испании» и «El sombrero de tres picos», «Юлий Цезарь», «Половецкие пляски», балетные сцены в операх «Моисей», «Ярослав Мудрый», «Норма», «Наталка Полтавка», ряд хореографических номеров и танцев для солистов.

Рехвиашвили была лауреатом Международного конкурса им. Сержа Лифаря (в 1996 году, третья премия в номинации хореография), а также лауреатом 25-й премии «Киевская пектораль» в номинации «Лучшее пластическое решение спектакля» (балет «Снежная королева»).

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