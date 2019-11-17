В Киеве жители дома перекрыли улицу из-за отсутствия отопления

В Киеве жители одного из домов перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы из-за отсутствия в их доме отопление. В связи с перекрытием дороги образовались пробки, пишет " Киев оперативный".

"В доме в Святошинском районе до сих пор не подключено отопление. В связи с этим люди устроили забастовку и перекрыли движение на проспекте Победы", - говорится в сообщении.

В результате перекрытия дороги образовались пробки на проспекте Победы и на Кольцевой дороге.

На месте работали правоохранители.