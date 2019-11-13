HBO хочет снять спецэпизод "Друзей"

Переговоры уже в процессе, однако сделка еще далека от завершения.

HBO хочет снять спецэпизод "Друзей"

Стриминговий сервис HBO Max ведет переговоры со сценаристами сериала «Друзья» и главными актерами о съемках специального эпизода. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации источников издания, сделка еще далека от завершения, и если все сложиться успешно, то в ней будут учавствовать все шестеро главных актеров — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лайза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швимер, а также сценаристы Дэвид Крейн и Марта Кауфман.

HBO Max и продюсеры WBTV отказались от комментариев.

На данный мент сериал «Друзья» транслируют на Netflix, однако вскоре он покинет этот сервис и по контракту перейдет на HBO Max, который планируют запустить в 2020 году.

Источники издания также сообщили, что WarnerMedia платила 85 миллионов долларов в год в течение пяти лет, чтобы вернуть права на потоковое вещание «Друзьям» для своей собственной платформы.

Со своей стороны, Netflix заплатил от 80 млн. до 100 млн. долларов, чтобы держать сериал на своей платформе в 2019 году.

Напомним, в августе этого года создатели телесериала "Игра престолов" ушли из НВО и заключили многолетний контракт с Netflix на $ 200 млн.

Отмечается, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс еще обсуждали сотрудничество с Disney и Amazon, однако после продолжительных переговоров решили присоединиться к Netflix.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студенткуИзвестный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лосяВ Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лося
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автоматаВ Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве задержали людей, которые пытались выселить жителей общежитияВ Киеве задержали людей, которые пытались выселить жителей общежития
Блок рекламы


Похожие новости
Фанаты "Игры престолов" подписывают петицию к НВО с требованием переснять финал сериалаФанаты "Игры престолов" подписывают петицию к НВО с требованием переснять финал сериала
В Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефонВ Днепре двое парней избили и сбросили в воду мужчину, чтобы снять это на телефон
Владимир Зеленский признался, что больше не хочет жить в реальном миреВладимир Зеленский признался, что больше не хочет жить в реальном мире
Грабитель, угрожая ножом, заставил киевлянина снять деньги с банкоматаГрабитель, угрожая ножом, заставил киевлянина снять деньги с банкомата
Мэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре городаМэр Ивано-Франковска поручил коммунальщикам "снять голую женщину" с витрины в центре города
В Милане мигрант из Африки пытался снять крест с рождественской елкиВ Милане мигрант из Африки пытался снять крест с рождественской елки
Анджелина Джоли хочет помириться с Брэдом Питтом - СМИАнджелина Джоли хочет помириться с Брэдом Питтом - СМИ
"Доктор Пи" в апелляции требует снять с него обвинения в убийстве и мошенничестве, - СМИ"Доктор Пи" в апелляции требует снять с него обвинения в убийстве и мошенничестве, - СМИ
Режиссер «Логана» готовится снять новый фильм по мотивам истории о РосомахеРежиссер «Логана» готовится снять новый фильм по мотивам истории о Росомахе
Том Круз хочет жениться на своей партнерше по фильму «Миссия невыполнима 6» - СМИТом Круз хочет жениться на своей партнерше по фильму «Миссия невыполнима 6» - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости