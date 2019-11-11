Убитый в Житомирской области адвокат в деле Вороненкова первым открыл стрельбу

Смертельное ранение он получил в ответ на огонь из пистолета.

Фото: zt.npu.gov.ua/ Место убийства адвоката в деле Вороненкова

Убитый в лесу в Житомирской области руководитель ОО "Радомышльские охотники" Святослав Пархоменко, который также был адвокатом по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, первым открыл стрельбу.

В ходе конфликта с охотниками, которых Пархоменко и еще двое егерей заподозрили в браконьерстве, он совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из оппонентов. Тот в ответ выстрелил в него из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

"В результате егерь, 41-летний киевлянин, получил смертельное ранение, а охотника, 52-летнего жителя Киевской области, доставили в реанимацию Коростышевской больницы в тяжелом состоянии", - уточнили правоохранители.

На месте стрельбы изъяли незарегистрированный пистолет Browning и охотничье ружье, из которых велся огонь. Также задержали автомобили всех участников смертельного конфликта.

Фото: zt.npu.gov.ua/

Напомним, что Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

25 октября 2019 в Харькове в перестрелке был убит один из свидетелей по делу Вороненкова - Владимир Борох.