В Деснянском районе Киева горел рынок "Юность"

На месте пожара работали 5 единиц основной техники.

В ночь на 11 ноября в Деснянском районе Киева на ул. Миропольская произошел пожар на территории рынка "Юность". Об этом сообщает "Информатор".

Фото: Информатор
Фото: Информатор

Пожар начался около полуночи. Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов. На место отправились несколько пожарных машин, медики и полиция.

Фото: Информатор

Причина пожара на данный момент неизвестна, однако огонь возник на крыше павильона, после чего распространился и на внутренние помещения. В конце концов около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар на площади в 60 квадратных метров. Спустя еще десять минут пожар полностью ликвидировали.

На месте пожара работали 5 единиц основной техники и 23 человека личного состава ГосЧС Киева. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в сентябре этого года на рынке "Юность" также был пожар. В результате инцидента погибших нет, медицинская помощь потребовалась одной женщине - продавщица надышалась угарным газом.

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