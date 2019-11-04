В Тернополе задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции

Мужчина в течение нескольких месяцев почти каждый день звонил на линию "102", хамил и кричал на диспетчеров.

Тернопольские оперативники задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фактически ежедневно в течение нескольких месяцев на линию "102" поступало по три-четыре звонка от неизвестного. Абонент постоянно кричал и хамил диспетчерам. Вчера, 3 ноября, мужчина позвонил и сообщил, что он вместе со своей компанией планирует теракт на местный отдел полиции и управления патрульной полиции.

Правоохранители установили, что "телефонным террористом" оказался житель областного центра, 1959 года рождения. Во время проведения обыска у мужчины изъяли несколько мобильных телефонов.

Фото: npu.gov.ua

Мужчину задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Напомним, в августе в Киевской области полиция задержала мужчину, который из-за наследства размером в 30 тыс. грн., угрожал взорвать родственников. Злоумышленник даже изготовил муляж взрывного устройства и прикрепил его к воротам гаража. Предмет внешне был похож на пакет из-под сока, к которому был примотан телефон с проводами.

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