Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая роSSийская исполнительница

Главную награду - в категории "лучшее видео" - получила Тейлор Свифт.

Maruv во время выступления на нацотборе на Евровидение

В испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября, прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Певица Тейлор Свифт одержала победу в категории "Лучшее видео" за клип "ME!", кроме того, ее признали лучшей исполнительницей США .

Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшей песней признали композицию певицы Билли Айлиш "Bad guy".

Лидером по количеству номинаций и главным фаворитом премии считалась Ариана Гранде, которая была представлена в семи категориях, но в итоге не удостоилась ни одной награды.

В 2019 году впервые в истории премии вручали приз "Рок-иконе": в этой категории одержал победу вокалист Oasis Лиам Галлахер.

Также награды вручались и лучшим исполнителям из различных стран. Так, лучшей исполнительницей из Германии признали рэп-певицу Juju, которая соперничала в своей категории, в частности, с группами Rammstein и AnnenMayKantereit.

Лучшей исполнительницей из РоSSии по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv из Украины.

Напомним, Maruv должна была представлять Украину на конкурсе "Евровидение - 2019", но отказалась из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией.