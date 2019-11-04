Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая роSSийская исполнительница

Главную награду - в категории "лучшее видео" - получила Тейлор Свифт.

Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая роSSийская исполнительница
Maruv во время выступления на нацотборе на Евровидение
Фото: УНІАН

В испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября, прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Певица Тейлор Свифт одержала победу в категории "Лучшее видео" за клип "ME!", кроме того, ее признали лучшей исполнительницей США.

Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшей песней признали композицию певицы Билли Айлиш "Bad guy".

Лидером по количеству номинаций и главным фаворитом премии считалась Ариана Гранде, которая была представлена в семи категориях, но в итоге не удостоилась ни одной награды.

В 2019 году впервые в истории премии вручали приз "Рок-иконе": в этой категории одержал победу вокалист Oasis Лиам Галлахер.

Также награды вручались и лучшим исполнителям из различных стран. Так, лучшей исполнительницей из Германии признали рэп-певицу Juju, которая соперничала в своей категории, в частности, с группами Rammstein и AnnenMayKantereit.

Лучшей исполнительницей из РоSSии по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv из Украины.

Напомним, Maruv должна была представлять Украину на конкурсе "Евровидение - 2019", но отказалась из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией.

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