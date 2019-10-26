Осужденный, пытаясь сбежать из спецпоезда, убил конвоира

Приговоренный к пожизненному заключению, пытаясь сбежать из спецпоезда, убил конвоира - военного Национальной гвардии. Об этом сообщили в Центральном управлении Нацгвардии.

Инцидент произошел около 21:30 в пятницу, 25 октября.

"На пути следования по маршруту "Днепр - Кривой Рог", гражданин, приговоренный к пожизненному лишению свободы, совершил нападение на должностных лиц караула с целью их обезоруживания и дальнейшего побега", - говорится в сообщении.

Караулу удалось обезвредить нападающего и обезоружить. Один из военнослужащих получил ранение несовместимое с жизнью.

"Информатор" пишет, что спецвагон входил в состав пассажирского поезда "Мариуполь-Львов". По информации источников издания, осужденный попросился в туалет.

"Неизвестно откуда он достал пистолет и выстрелил военнослужащему в область сердца", - пишет Информатор.

По факту происшествия назначено служебное расследование.

Напомним, ранее из Вознесенской колонии сбежал осужденный за убийство.