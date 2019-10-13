Американская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле Львова

Хайдемари Стефанишин-Пайпер родилась в США в украино-немецкой семье.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Американская астронавтка Хайдемари Стефанишин-Пайпер в воскресенье съездила на историческую родину своего отца в село Якимов во Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства.

"Хайди гордится своими украинскими корнями и искренне радовалась возможности посетить Якимов, чтобы больше узнать о своем прошлом. Это была очень теплая и сердечная встреча", - говорится в фейсбуке посольства.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Отец Стефанишин-Пайпер, Михаил Стефанишин, родился в Украине, а во время Второй мировой войны был выслан на принудительные работы в Германию. После окончания войны он женился на немке, и вместе они эмигрировали в США . Там у них родилась дочь и трое сыновей, которых они воспитывали в украинских традициях. Хайдемари посещала украинскую школу, была членом "Пласта" и разговаривает по-украински.

Она совершила два полета в космос в 2006 и 2008 годах. Выполнила пять выходов в открытый космос общей продолжительностью 33 часа 42 минуты.

Стефанишин-Пайпер приехала в Украину по случаю Всемирной недели космоса. Она уже была в Харькове, Киеве , Житомире, а 14 октября выступит во Львове.

Это ее второй визит в Украину. Раньше она приезжала в 2007 году.