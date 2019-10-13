В Киеве на трамвайной остановке застрелили человека

33-летний пострадавший умер от ранений в больнице.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В воскресенье, 13 октября, в Шевченковском районе Киева на Дегтяревской улице произошла стрельба на трамвайной остановке.

Издание "Информатор" пишет, что двое человек совершили пять выстрелов, ранив человека на остановке, после чего скрылись на черном Toyota Camry с поддельными номерами.

Пресс-служба столичной полиции сообщила, что 33-летний пострадавший умер в больнице.

На месте происшествия нашли гильзы, были опрошены свидетели.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице. Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украина экстрадировала из РоSSии кикбоксера, подозреваемого в убийствеУкраина экстрадировала из РоSSии кикбоксера, подозреваемого в убийстве
В больницах и школах Львова начали включать отоплениеВ больницах и школах Львова начали включать отопление
ФБР признало Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей в истории СШАФБР признало Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей в истории США
ГБР сообщило о подозрении в пытках двум патрульным ОдессыГБР сообщило о подозрении в пытках двум патрульным Одессы
В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне судаВ Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньгиВ Киеве воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги
В Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний пареньВ Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний парень
Четверо мужчин устроили стрельбу в КиевеЧетверо мужчин устроили стрельбу в Киеве
В Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человекаВ Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человека
Подозреваемого в убийстве байкера в Киеве перевели из психбольницы в СИЗОПодозреваемого в убийстве байкера в Киеве перевели из психбольницы в СИЗО
В Киеве на Дорогожицкой горела крыша магазина "Сильпо"В Киеве на Дорогожицкой горела крыша магазина "Сильпо"
В Киевской области застрелили иностранца, который ранил четырех правоохранителейВ Киевской области застрелили иностранца, который ранил четырех правоохранителей
"Человека-паука" задержали за подъем на небоскреб в Германии"Человека-паука" задержали за подъем на небоскреб в Германии
Полицейского, который сбил людей на остановке в Броварах, арестовали на два месяцаПолицейского, который сбил людей на остановке в Броварах, арестовали на два месяца
На Оболони в Киеве подожгли детский садНа Оболони в Киеве подожгли детский сад
Последние новости
Подгружаем последние новости