В Киеве на трамвайной остановке застрелили человека

33-летний пострадавший умер от ранений в больнице.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В воскресенье, 13 октября, в Шевченковском районе Киева на Дегтяревской улице произошла стрельба на трамвайной остановке.

Издание "Информатор" пишет, что двое человек совершили пять выстрелов, ранив человека на остановке, после чего скрылись на черном Toyota Camry с поддельными номерами.

Пресс-служба столичной полиции сообщила, что 33-летний пострадавший умер в больнице.

На месте происшествия нашли гильзы, были опрошены свидетели.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua