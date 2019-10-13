В Киеве воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги

Сейф уцелел во взрыве.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Святошинском районе Киева на улице Академика Королева неустановленные воры взорвали банкомат Приватбанка, но не смогли достать из него деньги и скрылись.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Неизвестные лица взломали двери банковского учреждения и попытались украсть деньги, взорвав банкомат. Взрывной волной был поврежден фасад помещения и передняя часть банкомата, но сейф банковского аппарата не пострадал. Взломать его не удалось, и преступники с места происшествия скрылись.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

По данному факту будет расследоваться производство по ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 Уголовного кодекса - покушение на кражу.

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