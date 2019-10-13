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2019-10-13
В Новом Орлеане обрушился недостроенный отель, есть жертвы
По меньшей мере, погибли двое людей, более 20 - пострадали.
Фото: https://apnews.com
В Новом Орлеане частично обвалился недостроенный отель Hard Rock, передает AP.
Инцидент произошел в воскресенье около 9 утра по местному времени в здании, которое должно было стать отелем Hard Rock.
Из-за обвала более двух десятков людей получили ранения, двое людей погибли.
"Большая часть строения признана нестабильной, обвалиться может и строительный кран, который нависает над обломками. Это значительно усложняет поисковые работы", - говорится в сообщении.
Причины разрушения пока неизвестны.
Напомним, ранее в центре Львова обвалился трехэтажный дом.
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