В Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство
Накануне ребенок стал свидетелем домашнего насилия.
В Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство. Об этом сообщили в Нацполиции области.
Ребенка нашли мертвой 12 октября в селе Быстрица.
"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 11-летняя девушка покончила жизнь через повешение на веревке. Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетней не обнаружено", - говорится в сообщении.
Тело в сарае обнаружила мать около 17:40. Полицейские нашли предсмертную записку девочки.
Накануне в полицию поступил вызов от матери ребенка о том, что ее сожитель совершил с ней конфликт, в ходе которого нанес женщине телесные повреждения.
Пострадавшую доставили в районную больницу. Дочь в это время находилась дома с бабушкой, которая проживает вместе с семьей.
Поведения, которое могло бы свидетельствовать о намерениях девочки совершить самоубийство, родные не заметили.
Следователи расследуют смерть ребенка по статье 115 (умышленное убийство с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Херсонской области самоубийство совершила 9-летняя девочка.
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13.10.2019 13:03