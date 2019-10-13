Четверо мужчин устроили стрельбу в Киеве

В их автомобили обнаружили оружие и боеприпасы.

Четверо мужчин устроили стрельбу в Голосеевском районе Киева , в их автомобиле обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в Нацполиции.

Сообщение о стрельбе на Пироговском пути поступило в полицию в субботу в 21:40.

"Правонарушители устроили стрельбу в Голосеевском районе, после чего на автомобиле скрылись с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал. По ориентировке фигурантов оперативно задержали патрульные полицейские, которые обнаружили в салоне машины опасные предметы", - говорится в сообщении.

В автомобиле находился автомат и шесть гранат Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2.

Четверо мужчин, которые ехали в авто, являются жителями Киева и Киевской области 1961, 1974, 1986, 1994 г. р.

Во время обыска по месту жительства одного из них правоохранители изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, пять магазинов от пистолета Макарова, три магазина от пистолета Марголин, а также стартовый пистолет.

Главного фигуранта задержали, с другими участниками события проводят следственные действия.

Уголовное производство начато по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Нью-Йорке жертвами стрельбы у ночного клуба стали четверо человек.