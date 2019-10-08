Суд взыскал полмиллиона гривен в пользу матери новорожденного ребенка из-за врачебной ошибки

Матери вообще не сообщили, что необходимый тест ее ребенку не сделали.

Суд взыскал полмиллиона гривен в пользу матери новорожденного ребенка из-за врачебной ошибки
Фото: 24 Канал

Верховный Суд оставил в силе решение Киевского районного суда города Одессы, согласно которому матерь новорожденного ребенка получит 500 тысяч гривен морального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

Женщина ссылалась на то, что если бы врачи вовремя поставили диагноз ее сыну, его состояние здоровья было бы значительно лучшим, а вместо этого он стал инвалидом и до конца своей жизни потребует посторонней помощи.

Судом установлено, что ответчик (Одесская областная клиническая больница) является ответственной организацией за проведение своевременного скрининг-обследования, однако, своим бездействием сотрудники структурного подразделения создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка.

Скрининг не было проведено в связи с недостаточным количеством тест-наборов. И даже после получения тест-наборов проведения скрининга осуществлено не было, и никаких рекомендаций по альтернативной диагностики генетических заболеваний матери не предоставляли.

Матери ребенка вообще не сообщили, что данный тест ее ребенку не провели. Это привело к тому, что было упущено время на установление диагноза ребенку.

Апелляционный суд Одесской области уменьшив размер морального ущерба до 50 тыс гривен. 4 сентября Верховный Суд отменил это решение и оставил в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, по решению суда женщине будет возмещен моральный ущерб в размере 500 тыс гривен.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Начальника сектора по борьбе с наркопреступностью задержали на сбыте наркотиковНачальника сектора по борьбе с наркопреступностью задержали на сбыте наркотиков
В Калуше неизвестные бросили во двор местного жителя две гранатыВ Калуше неизвестные бросили во двор местного жителя две гранаты
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличнымиУ задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
В больницах и школах Львова начали включать отоплениеВ больницах и школах Львова начали включать отопление
Украина экстрадировала из РоSSии кикбоксера, подозреваемого в убийствеУкраина экстрадировала из РоSSии кикбоксера, подозреваемого в убийстве
Блок рекламы


Похожие новости
В Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человекаВ Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человека
ВАКС избрал для подозреваемого в хищении $20 млн экс-нардепа Березкина меру пресечения в виде залога 15 млн гривенВАКС избрал для подозреваемого в хищении $20 млн экс-нардепа Березкина меру пресечения в виде залога 15 млн гривен
В Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпитальВ Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпиталь
В Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисыВ Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисы
Впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержанияВпервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания
В Ровно 12-летняя девочка родила ребенкаВ Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
В Киевской области погибло два человека из-за возгорания сухостояВ Киевской области погибло два человека из-за возгорания сухостоя
В мукачевской школе произошло массовое отравление, три ребенка в реанимацииВ мукачевской школе произошло массовое отравление, три ребенка в реанимации
Из-за горящих торфяников под Харьковом отменили занятия в школе и детсадахИз-за горящих торфяников под Харьковом отменили занятия в школе и детсадах
Три дома и пять автомобилей сгорели из-за сжигания травы в Вышгородском районеТри дома и пять автомобилей сгорели из-за сжигания травы в Вышгородском районе
Последние новости
Подгружаем последние новости