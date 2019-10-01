В Полтаве пьяный полицейский избил прохожего

По результатам служебного расследования, сержант был уволен со службы в полиции.

В Полтаве пьяный полицейский избил прохожего
Фото: donbass.ua

В Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых - сотрудник полиции, избили прохожего.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Инцидент произошел 29 сентября около 22:00 возле жилого дома на улице Небесной Сотни, в Подольском районе. Д

30 сентября в полиции сообщили, что конфликтная ситуация возникла между двумя нетрезвыми мужчинами и местной жительницей, за которую вступился прохожий. В результате драки мужчина получил телесные повреждения. На помощь женщине из дома вышел ее муж. Он выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль, которым владеет на законных основаниях.

Приехавшая по вызову полиция установила личности фигурантов, которые спровоцировали конфликт. Так, одним из участников драки оказался сотрудник батальона патрульной службы полиции особого назначения "Полтава". 45-летний мужчина пришел в батальон в 2014 году и до этого служил в зоне АТО и ООС.

Сведения были внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

"Поскольку одним из фигурантов является сержант полиции, материалы досудебного расследования по подследственности будут направлены в теруправления Госбюро расследований для проведения дальнейших процессуальных действий", - пояснили в полиции.

"Никакие заслуги не могут оправдать необоснованное избиение людей. За совершение любого правонарушения каждый должен отвечать по закону", - прокомментировал инцидент начальник полиции Полтавщины Андрей Замахин.

По результатам служебного расследования, сержант был уволен со службы в полиции.

Напомним, ранее в Киеве трое пьяных парней избили полицейского за замечание.

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