В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями

Это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области.

В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями
Фото: Народна правда

В г. Березно Ровенской области произошло массовое отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями.

30 сентября в районную больницу были госпитализированы 10 человек, среди них - трое детей. Еще лечатся амбулаторно, сообщает Ровенский областной лабораторный центр Минздрава.

Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.

Согласно сообщению, у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

Отмечается, что это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области.

Ранее в сентябре в школьной столовой Одессы отравились 53 ученика.

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