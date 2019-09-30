В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням

По предварительной информации, пенсионерка хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры.

?В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове пожилая женщина погибла при попытке спуститься из окна второго этажа по связанным простыням.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Сообщение о происшествии поступило 28 сентября около 17:20. На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители опросили очевидцев и выяснили, что 79-летняя жительница многоэтажки по улице Краснодарской пыталась спуститься со второго этажа вниз по простыням. Не удержавшись, женщина пала на землю. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

"По предварительной информации, женщина хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры", - сообщили в полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее в городе Вишневое Киевской области мужчина пытался спуститься с многоэтажки по простыням, но сорвался и упал. Его госпитализировали.

В июле в Днепре девушка сорвалась с высоты, пытаясь забраться в окно общежития Автотранспортного колледжа НТУ. Пострадавшая отделалась легкими ушибами

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