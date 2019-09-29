На время празднования иудейского Нового года в Умань направили спасательный вертолет

В ГосЧС подготовились к "экстренной транспортировке тяжелобольных паломников-хасидов".

На время празднования иудейского Нового года в Умань направили спасательный вертолет
Фото: https://www.dsns.gov.ua

В Умань в воскресенье, 29 сентября, направили вертолет ГосЧС. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Решение руководства ГосЧС об усилении Черкасского сводного отряда еврокоптером связано с необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической", - говорится в сообщении.

Вертолет имеет медицинское оборудование. Для посадки борта в городе специально обустроили площадку.

Рассматривается возможность транспортировки "тяжелобольных" в Киев, в частности, и ночью.

Напомним, хасиды всего мира встречают Новый год по иудейскому календарю в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги.

По состоянию на утро 29 сентября, в Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли более 21 тысяч хасидов.

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