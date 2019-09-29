Двое мужчин в масках и с оружием ограбили дом предпринимателя в Черкасской области
Одного грабителя задержали.
Полиция Черкасской области задержала злоумышленника, который вместе с сообщником совершил разбойное нападение на дом местного предпринимателя. Об этом говорится на сайте ведомства.
Сообщение об ограблении в городе Монастырище поступило в полицию утром 29 сентября.
"Двое мужчин в масках и перчатках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился только его несовершеннолетний сын, и угрожая парню оружием завладели средствами в сумме пятьсот тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Одного злоумышленника задержали в лесополосе в четырех километрах от ограбленного дома. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У него обнаружили пакет с деньгами.
Второму преступнику удалось скрыться.
В городе ввели оперативный план «Сирена». Кроме местной полиции поиск грабителя ведут сотрудники батальона полиции особого назначения и кинологи со служебными собаками.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве мужчина пытался обокрасть Владимирский собор. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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Общество
29.09.2019 13:12
29.09.2019 15:56