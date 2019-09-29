Двое мужчин в масках и с оружием ограбили дом предпринимателя в Черкасской области

Полиция Черкасской области задержала злоумышленника, который вместе с сообщником совершил разбойное нападение на дом местного предпринимателя. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщение об ограблении в городе Монастырище поступило в полицию утром 29 сентября.

"Двое мужчин в масках и перчатках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился только его несовершеннолетний сын, и угрожая парню оружием завладели средствами в сумме пятьсот тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Одного злоумышленника задержали в лесополосе в четырех километрах от ограбленного дома. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У него обнаружили пакет с деньгами.

Второму преступнику удалось скрыться.

В городе ввели оперативный план «Сирена». Кроме местной полиции поиск грабителя ведут сотрудники батальона полиции особого назначения и кинологи со служебными собаками.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.