В Умани горел дом, в котором остановились хасиды

В Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, где остановились хасиды. Об этом сообщили в ГосЧС.

Возгорание произошло в ночь на 29 сентября.

"Возгорание на чердаке жилого дома в переулке Проездном обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГосЧС эвакуировали из комнат дома пятерых хасидов, которые приехали в город для празднования иудейского Нового года. Пожар ликвидировали в 3:41.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в этом году в Умани ожидают до 40 тысяч паломников-хасидов.

Хасиды всего мира встречают Новый год по иудейскому календарю в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги.