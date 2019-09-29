В Умани горел дом, в котором остановились хасиды

В городе празднуют иудейский Новый год.

В Умани горел дом, в котором остановились хасиды
Фото: https://ck.dsns.gov.ua

В Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, где остановились хасиды. Об этом сообщили в ГосЧС.

Возгорание произошло в ночь на 29 сентября.

"Возгорание на чердаке жилого дома в переулке Проездном обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГосЧС эвакуировали из комнат дома пятерых хасидов, которые приехали в город для празднования иудейского Нового года. Пожар ликвидировали в 3:41.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в этом году в Умани ожидают до 40 тысяч паломников-хасидов.

Хасиды всего мира встречают Новый год по иудейскому календарю в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги.

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