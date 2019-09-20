В Закарпатской области задержали банду грабителей терминалов I-Box
Грабителями оказались трое жителей города Мукачево от 24-х до 31 лет.
В Закарпатской области полицейские задержали членов группировки, которые обворовывали терминалы I-Box.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"Трое мукачевцев обоснованно подозреваются в совершении краж и умышленном повреждении платежных терминалов "I-Box". Мужчины умышленно, с целью похищения денег, повреждали технику и скрывались с места преступления. Ночью воров удалось задержать в Хустском районе. Они отправлены в изолятор временного содержания... Автомобиль «ВАЗ-2110», на котором они передвигались, поместили на штрафплощадку", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что сегодня около 3:40 ночи поступило сообщение о том, что в селе Велятино неизвестный повредил платежный терминал и похитил оттуда деньги. В ходе отработки информации правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека.
Злоумышленники удалось задержать после ограбления. Грабителями оказались трое жителей города Мукачево от 24-х до 31 лет. Ранее они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотиков.
Напомним, ранее в Николаеве задержали банду, взрывавшую банкоматы.
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