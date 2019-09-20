Главному инженеру сгоревшего одесского отеля сообщили о подозрении

Он отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице.

Главному инженеру сгоревшего одесского отеля сообщили о подозрении
Фото: od.dsns.gov.ua

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности главному инженеру отеля "Токио-Стар", где во время пожара погибли 9 человек.

Об этом информирует пресс-служба ведомства в четверг, 19 сентября.

Согласно сообщению, с 2009 года вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице. По результатам проверок органов ГосЧС, деятельность заведения годами велась с нарушениями пожарной безопасности. В 2012 году из-за этого работа отеля была остановлена.

В течение 2013-2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования.

Как указывают в прокуратуре, в июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения приняты не были. В результате из-за пожара в августе в отеле погибли люди.

13 сентября суд отправил в СИЗО без права залога администратора сгоревшего "Токио Стар".

Также в СИЗО находится владелец отеля Вадим Черный.

В начале сентября прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар". Подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. Погибли девять человек, еще десять человек пострадали. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

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